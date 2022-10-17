СМИ: в связи с потерей Херсонской области на Украине появилась неожиданная проблема

«Страна.ua»: потеря Херсонской области привела к подорожанию яиц на Украине до 135 рублей

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На Украине вновь выросли в цене куриные яйца – цена на десяток начинается от 80 гривен (135 рублей. – «Газета.Ru»). Об этом пишет «Страна.ua».

Как сообщается, «Союз птицеводов Украины» заявил, что комплекс «Чернобаевский», который являлся одним из крупнейших производителем яиц на Украине, находится в Херсонской области.

Ранее заместитель главы Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что будущее региона неразрывно связано с Россией.

Государственная дума на заседании 3 октября ратифицировала договоры о принятии в состав Российской Федерации четырех новых ее субъектов. Все четыре документа депутаты Госдумы поддержали единогласно.

Парламентарии одобрили вхождение в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

Ранее президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму четыре конституционных законопроекта о присоединении новых территорий. Основанием для этого стали результаты референдумов о независимости и вхождении в состав России, а также договоры, подписанные главами государств в Кремле.

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Операция на Украине
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