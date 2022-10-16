13 подземных хранилищ Италии могут вместить до 17 млрд кубометров газа, что эквивалентно одной трети спроса в зимний сезон. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Il Sole 24 Ore.

В публикации отмечается, что в текущий момент подземные хранилища газа (ПХГ) Италии заполнены на 93%. Издание подчеркивает, что 13 ПХГ будет недостаточно, поэтому энергетическая компания Snam, которой принадлежат девять хранилищ, изучает проекты строительства новых комплексов.

Газета Il Sole 24 Ore утверждает, что большинство хранилищ находится на севере Италии, на Ломбардию приходится порядка 40% мощностей.

Ранее лидер политического объединения «Суверенная и народная Италия» (СНИ) Марко Риццо заявил, что атаку на трубопроводы системы «Северный поток» совершил Запад.

Он подчеркнул, что если бы расследование было открытым, то вскрылась бы причастность западных стран к инциденту.

До этого в Федеральном сетевом агентстве ФРГ заявили, что Германия смогла достигнуть отметки наполненности подземных хранилищ газа (ПХГ) в 95%, опередив запланированный график на две недели.