Миннефти Бахрейна: решение ОПЕК+ было принято из экономических соображений

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Reuters

Министр нефти и экологии Бахрейна Мухаммед бин Мубарак бин Дина заявил, что решение ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи было принято исходя исключительно из экономических соображений, передает РИА «Новости».

По его словам, договоренности в рамках ОПЕК+ были приняты на основе консенсуса, также он отметил, что принятое решение важно для укрепления рынков и даст положительные результаты для всей мировой экономики.

«Решение было принято исходя из чисто экономических соображений», — пояснил министр, добавив, что перед этим техническая команда организации провела тщательное исследование в реалиях спроса и предложения на мировом нефтяном рынке.

Глава министерства также отметил, что на предстоящих встречах участники ОПЕК и ОПЕК+ изучат все экономические события, чтобы обеспечить стабильность рынков и глобального предложения, а также баланс интересов производителей и потребителей.

Ранее министр энергетики и горнодобывающей промышленности Алжира Мухаммед Аркаб заявил, что решение ОПЕК+ по сокращению добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки необходимо для стабилизации рынков.

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