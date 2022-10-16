Министр Сольский: Украина сократит площадь посевов пшеницы более чем на 20%

Министр аграрной политики Украины Николай Сольский заявил, что в стране площадь посевов пшеницы сократится более чем на 20%, а ячменя — на 30%. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что подобное решение было принято в связи с тем, что на подконтрольных Киеву территориях аграрии засеют меньшее количество гектаров, чем в прошлом году.

Сольский добавил, что аграрии планируют засеять 4 млн гектаров пшеницы и приблизительно 500 тыс. гектаров ячменя.

По словам министра, спрогнозировать продажи будущего урожая, ведь дорожают азотные удобрения, логистика и меняется погода, мешающая посеву.

«Что именно аграрии будут сеять на тех площадях, которые они не засеяли под озимые — в большинстве случаев будут решать ближе к сезону, с учетом указанных выше факторов», — рассказал министр.

Ранее стало известно, что Украина готова поддержать европейских производителей зерновозов, предоставив им дополнительные государственные субсидии. Эта мера позволит увеличить экспорт сельхозтоваров с помощью новых транспортных коридоров.