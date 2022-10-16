В Минэнерго США заявили о возможном росте счетов за отопление в стране в зимний период

Большая часть домохозяйств в США зимой будет платить больше денег за отопление, чем в прошлом году. Об этом сообщается на сайте Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

«В среднем мы ожидаем, что оптовые цены на природный газ этой зимой будут выше, чем прошлой зимой, что приведет к повышению розничных цен как на природный газ, так и на электроэнергию этой зимой», — отметили в публикации.

По данным ведомства, средний счет за отопление может вырасти на 28%. При этом 90% домов в стране отапливаются за счет газа или электричества, а доля газа в отоплении составляет 47%.

В EAI добавили, что в предстоящем отопительном сезоне газовое отопление обойдется в $931, что на $201 больше показателей прошлого года. Это повышение вызвано ростом цен на газ и увеличением потребления из-за ожидания более холодной зимы.

7 октября конгрессмен-республиканец Кевин Маккарти заявил, что президент США Джо Байден поставил государство в слабое положение, сделав его зависимым от других стран. По его словам, речь идет об энергетической политике Белого дома, завязанной на борьбе с изменениями климата.