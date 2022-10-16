РИА «Новости»: шесть стран ЕС восстановили торговлю с РФ до уровня февраля

Шесть стран Евросоюза восстановили экспорт и импорт с Россией до уровня февраля. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные национальных статистических служб.

Как отмечает агентство, в число этих стран входят Болгария, Кипр, Люксембург, Словения, Хорватия и Эстония.

Кроме того, товарный импорт в Словению оказался выше уровня зимы в 4,4 раза, в Хорватию — в 2,7 раза, в Чехию — в 2 раза, утверждает РИА «Новости».

Ранее Банк России заявил, что профицит внешней торговли России в период с января по август 2022 года вырос до $213,6 млрд.

Уточняется, что за первые восемь месяцев 2022 года показатель увеличился более чем в 2,3 раза относительно аналогичного периода 2021 года. Тогда профицит внешней торговли России был равен $90,5 млрд. За период с января по июль 2022 года это значение составляло $192,4 млрд.

Кроме того, профицит счета платежного баланса России с января по август текущего года вырос более чем в три раза, до $183,1 млрд.