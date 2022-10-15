Глава РФПИ Дмитриев: многие страны интересуются назальной формой «Спутник V»

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Арсений Ребров/РИА «Новости»

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил в документальном фильме на телеканале «Россия-24», что большое количество стран проявляет интерес к назальной форме вакцины «Спутник V».

«Мы видим очень большой интерес именно к интраназальной форме (вакцины «Спутник V». — «Газета.Ru») от различного количества стран», — сказал он.

По мнению Дмитриева, у назальной формы вакцины «большое будущее», поскольку клинические испытания показали высокую степень ее эффективности. Глава фонда отметил, что назальный вариант «Спутник V» можно использовать вместе с обычной формой вакцины.

Ранее в РФПИ заявляли, что назальная форма вакцины от коронавируса «Спутник V» формирует длительный и устойчивый иммунный ответ.

По результатам исследования, у мышей введение вакцины интраназально и внутримышечно сформировало сравнимые показатели антиген-специфического иммунитета, при этом только назальная вакцина простимулировала формирование гуморального и клеточного иммунного ответа в легких.

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