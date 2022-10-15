В Пакистане хотят добиться пересмотра сроков погашения долга на $27 млрд

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Faisal Mahmood/Reuters

Пакистан собирается пересмотреть сроки погашения долга на сумму $27 млрд, но не будет требовать сократить его. Об этом Reuters заявил министр финансов и доходов страны Исхак Дар.

«Перенос сроков — это нормально, но мы не стремимся к сокращению долга. Это нечестно», — отметил Дар.

По его словам, любая возможность дефолта по долгу сейчас исключена.

В начале октября газета The Guardian писала, что опасения по поводу усугубления глобального долгового кризиса были подтверждены исследованиями, показывающими, что страны с низким уровнем доходов платят стремительно увеличивающиеся проценты по своим внешним займам.

До этого министр планирования и развития Пакистана Ахсан Икбал призвал граждан страны пить меньше чая из-за высоких государственных затрат на импорт этого товара. При этом в социальных сетях многие пакистанцы высмеяли высказывание министра, указав на то, что уменьшение количества выпитого чая в день едва ли может спасти национальную экономику.

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