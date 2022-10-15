Midi Libre: французов ждут неизбежные отключения электричества зимой

Филипп Пейдж ле Мерур, секретарь центрального корпоративного социального комитета компании EDF, на заседании социально-экономического комитета компании заявил, что избежать отключений электричества во Франции, несмотря на температуру зимой, не получится. Об этом пишет Midi Libre.

По информации издания, сокращения потребления электроэнергии будут неизбежны даже в случае нормальной холодной зимы. Ранее компания EDF предполагала такой вариант развития событий только в случае очень холодной зимы.

«Если у нас будет нормально холодная зима или очень холодная, без сброса нагрузки не обойтись», — отметил ле Мерур.

Заявление было сделано после объявления профсоюзами забастовки, которая затронет восемь ядерных реакторов EDF.

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что теракты на «Северных потоках» фактически обнулили энергетическую безопасность Европы и ввергли ее в энергетическую бедность.