Запад утверждает, что сессия МВФ завершилась без совместного заявления из-за России

Председатель Международного валютно-финансового комитета (МВФК) испанский вице-премьер Надя Кальвиньо выступила с утверждением, что заседание МВФК завершилось в Вашингтоне без совместного заявления из-за позиции России, передает ТАСС.

«Я очень сожалею, что из-за блокирования Россией каких бы то ни было шансов на консенсус у нас нет единства [мнений] по коммюнике [МВФК]», — сказала Кальвиньо на пресс-конференции, добавив, что в результате этого она обнародовала лишь заявление председателя, которое включает текст, согласованный всеми принимающими участие в сессии странами.

Возглавляемая ею структура является руководящим органом Международного валютного фонда (МВФ). В столице Соединенных Штатов в эти дни завершается осенняя сессия МВФ и Всемирного банка.

Ранее глава Европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Альфред Каммер заявил, что экономика России уже вошла в состояние «глубокой» рецессии в связи с негативным воздействием международных санкций против Москвы.