СКЦ: шедшие с Украины в Болгарию суда с зерном прошли проверку в Стамбуле

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Nina Lyashonok/AP

Пресс-секретарь представительства ООН в Совместном координационном центре (СКЦ) Исмини Палла заявила ТАСС, что все суда, вышедшие из украинских портов в рамках договоренностей по экспорту зерна в порты Болгарии, Грузии, Румынии и Турции на Черном море, сначала прибыли в Стамбул, где прошли инспекцию представителей СКЦ, и только затем проследовали в конечные пункты назначения.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что гуманитарный коридор в рамках договоренностей по экспорту зерна по Черному морю может быть закрыт, если подтвердится, что взрывчатку для взрыва на Крымском мосту вывезли из Одессы на зерновозе.

«Участвовавшие в инициативе и направлявшиеся в другие порты Черного моря суда - а у нас были суда, которые шли в Болгарию, Румынию, Грузию и другие порты на северном побережье Турции, - из украинских портов следовали по морскому гуманитарному коридору и маршруту под наблюдением СКЦ, прибывали в Стамбул, проходили инспекцию СКЦ и затем получали разрешение снова войти в коридор и прибыть в конечный порт назначения на Черном море», — сказала она.

По ее словам, участвующие в инициативе суда не имеют разрешения заходить по дороге в другие порты и должны строго следовать коридору и установленному СКЦ маршруту. Она добавила, что мониторинг осуществляется круглосуточно семь дней в неделю.

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