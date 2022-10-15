Зеленский: на Украине восстановили 15 поврежденных объектов энергетики

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Президент Украины Владимир Зеленский в обращении, опубликованном в Telegram, заявил, что украинские службы восстановили 15 объектов энергосистемы, пострадавшие из-за взрывов, передает РИА «Новости».

«В большинстве регионов восстановлена техническая возможность подачи электричества. Хотя в некоторых городах и районах энергетики еще вынуждены применять графики стабилизационных отключений», — сказал глава Украины.

Он уточнил, что службы восстановили 15 поврежденных объектов. Также президент призвал украинцев «сознательно» уменьшить потребление электричества по часам в пиковое время, для стабильности работы энергосистемы.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что ситуация в стране с электроснабжением стабилизировалась осле ракетных ударов.

До этого Зеленский просил жителей Украины продолжить распределять потребление электричества по часам суток.

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