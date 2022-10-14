Трасс объявила о повышении корпоративного налога в Британии, против которого она выступала

Налог на прибыль предприятий в Великобритании повысился с 19% до 25%. Слова премьер-министра страны приводит РИА «Новости».

Таким образом, Трасс поддержала предложение ее предшественника на премьерском посту — Бориса Джонсона. Однако ранее она выступала против повышения корпоративного налога.

«Мы должны действовать сейчас, чтобы убедить рынки в нашей финансовой дисциплине. Поэтому я решила оставить повышение налога на прибыль предприятий, запланированное предыдущим правительством», — заявила Трасс во время внеплановой пресс-конференции.

По ее словам, эта мера должна повысить уровень налоговой собираемости в стране, а также способствовать укреплению экономического роста.

3 октября министр финансов Великобритании Квази Квартенг сообщил об отказе правительства отменять повышенную налоговую ставку для богатых на фоне кризиса. Планка составляла 45% для лиц с доходами более £150 тыс. в год.

Это решение было принято после того, как несколько депутатов-консерваторов раскритиковали план премьер-министра страны. По словам Квартенга, это было ошибкой на фоне разгорающихся энергетического и финансового кризисов.

14 октября глава Министерства финансов Британии Квази Квартенг ушел в отставку по инициативе премьера Лиз Трасс. Его преемником на этой должности стал экс-глава МИД Джереми Хант.