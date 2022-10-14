Киргизский банк «Компаньон» перестал обслуживать карты «Мир» ряда российских банков

Один из крупнейших банков Киргизии «Компаньон» приостановил обслуживание карт «Мир» российских банков, попавших под международные санкции. Об этом сообщается на сайте финансовой организации.

«В связи с решением партнерского процессингового центра, с 4 октября 2022 года обслуживание в устройствах банка «Компаньон» карт «МИР» (попавших под международные санкции — «Газета.Ru») банков Российской Федерации приостановлено», — говорится в заявлении банка.

Под ограничения киргизского банка попали ряд крупных российских финансовых организаций. Среди них — 21 банк, включая «Сбер», «Промсвязьбанк», «Альфа-банк, «Совкомбанк», банк «Открытие», «Газпромбанк», «Россельхозбанк», Московский кредитный банк и другие.

14 октября Центробанк Шри-Ланки отказался разрешить использование карт «Мир» на территории страны из-за санкций США. По той же причине прекратили обслуживание этих карт крупнейшие банки Турции.

15 сентября Министерство финансов США пригрозило зарубежным банкам санкциями за поддержку использования российской системы НСПК и национальной платежной системы «Мир» вне территории России. В противном случае, это сочтут помощью для обхождения Москвой международных санкций, направленных против финансовой системы страны.