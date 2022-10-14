Киргизский банк «Компаньон» перестал обслуживать карты «Мир» ряда российских банков

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Один из крупнейших банков Киргизии «Компаньон» приостановил обслуживание карт «Мир» российских банков, попавших под международные санкции. Об этом сообщается на сайте финансовой организации.

«В связи с решением партнерского процессингового центра, с 4 октября 2022 года обслуживание в устройствах банка «Компаньон» карт «МИР» (попавших под международные санкции — «Газета.Ru») банков Российской Федерации приостановлено», — говорится в заявлении банка.

Под ограничения киргизского банка попали ряд крупных российских финансовых организаций. Среди них — 21 банк, включая «Сбер», «Промсвязьбанк», «Альфа-банк, «Совкомбанк», банк «Открытие», «Газпромбанк», «Россельхозбанк», Московский кредитный банк и другие.

14 октября Центробанк Шри-Ланки отказался разрешить использование карт «Мир» на территории страны из-за санкций США. По той же причине прекратили обслуживание этих карт крупнейшие банки Турции.

15 сентября Министерство финансов США пригрозило зарубежным банкам санкциями за поддержку использования российской системы НСПК и национальной платежной системы «Мир» вне территории России. В противном случае, это сочтут помощью для обхождения Москвой международных санкций, направленных против финансовой системы страны.

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