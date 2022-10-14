В Союзе производителей алкоголя призвали к обсуждению внесенных в ГД поправок

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

В Союзе производителей коньяка, спирта и алкогольной продукции («Союзконьяк САП») обеспокоены внесенными в Госдуму поправками в закон о госрегулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции, предусматривающими ряд новых ограничений для частных производителей, сообщает RT.

В организации полагают, что принятие документа будет способствовать монополизации рынка и росту теневого производства.

Глава «Союзконьяка» Дмитрий Былино заявил, что ужесточение условий хозяйственной деятельности для легальных участников рынка «приведет к сокращению числа спиртовых предприятий и росту теневого производства и оборота этилового спирта».

Былино призвал к широкому общественному обсуждению поправок с участием представителей отрасли.

Внесенный законопроект предусматривает, в частности, повышение размера уставного капитала с 10 млн рублей до 100 млн рублей, при этом оплачивать его не разрешается имуществом и заемными средствами учредителей.

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