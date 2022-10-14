ЦБ: россияне смогут переводить деньги через систему быстрых платежей с компьютера

ЦБ предложил банкам ввести переводы через СБП с компьютера

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Global Look Press

ЦБ решил расширить для россиян возможности системы быстрых платежей, которая позволяет делать переводы себе и третьим лицам по номеру телефона. По требованию регулятора, банки с 1 октября 2023 года должны будут обеспечить транзакции через СБП, независимо от мобильного приложения. Иначе говоря, к сервису будут подключены и стационарные компьютеры. Об этом говорится в сообщении регулятора.

«СБП будет встроена не только в мобильные приложения, но и в интернет-банки крупных банков. Россияне смогут делать переводы как с помощью смартфонов, так и со стационарных компьютеров независимо от наличия мобильного приложения банка»,— отметили в ЦБ.

СБП появилась в России три года назад. Сейчас уже 33% россиян пользуются сервисом, сообщал Банк России. С момента его запуска переводами по номеру телефона воспользовалось более 50 млн человек.

В мае 2022 года в СБП появилась поддержка оплаты при помощи NFC. Это позволит осуществлять платеж через СБП в одно касание пользователям приложения «СБПэй». Процесс оплаты аналогичен тому, как это происходит в классических Pay-сервисах.

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