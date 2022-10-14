Сбер и Алтайский край будут совместно развивать цифровые технологии в регионе

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Пресс-служба Сбера

Заместитель председателя правления Сбербанка Ольга Голодец и губернатор Алтайского края Виктор Томенко в рамках рабочего совещания обсудили развитие и перспективы внедрения новых цифровых сервисов в регионе, а по итогам встречи подписали соглашение о сотрудничестве.

Стороны будут совместно развивать и внедрять на территории Алтайского края новые цифровые технологии для органов управления региона, направленные на повышение качества и доступности услуг для жителей края.

«Сбер, как технологический лидер страны, предоставляет современные цифровые решения для различных сфер и отраслей экономики. Подписанное соглашение с Алтайским краем станет очередным шагом эффективного сотрудничества с регионом. Благодаря слаженной работе команды губернатора Алтайский край динамично развивается и уже внедряет ряд цифровых сервисов», — отметила Ольга Голодец.

На данный момент в регионе уже запланированы запуски ряда пилотных проектов. Например, в Алтайском краевом онкологическом диспансере будут использовать платформу MDDC от компании СберМедИИ, которая входит в Индустрию здоровья Сбера. С ее помощью врачи смогут протестировать алгоритмы ИИ для повышения скорости обработки и точности инструментальных исследований: «Маммографию», «КТ Легких», «Рентген грудной клетки».

«Правительство Алтайского края использует все возможности для ускоренного экономического роста и развития социальных институтов в регионе. Мы опираемся в том числе на инфраструктуру финансово-кредитных организаций, все более широко используем современные банковские сервисы. Весьма интересен и полезен опыт Сбербанка в здравоохранении. В Алтайском крае уже начали использовать технологию дистанционного мониторинга состояния здоровья у пациентов с гипертонической болезнью. За такими проектами будущее», — сказал Виктор Томенко.

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