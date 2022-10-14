NOS: Нидерланды решили заморозить патенты российских нефтегазовых компаний

Нидерланды могли заморозить патенты российских нефтегазовых компаний. Об этом сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).

Информация об ограничениях в отношении РФ предоставлена патентным ведомством страны.

По данным корпорации, Нидерланды заморозили патенты компаний «Газпром», «Роснефть» и «Транснефть».

Заморозка патентов означает, что голландские организации могут без каких-либо последствий воспроизводить продукцию российских нефтегазовых предприятий.

Фигурирующие российские компании оказались в санкционном списке Евросоюза после начала спецоперации Вооруженных сил России на Украине.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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Ранее сообщалось, что Эстония на основании санкций ЕС заморозила российские активы на €20,8 млн