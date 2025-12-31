Валиева назвала один из главных символов России

Российская фигуристка Камила Валиева заявила в своем Telegram-канале, что «Щелкунчик» является одним из главных новогодних символов России.

«Заканчивается мой год не менее ярко. Мне посчастливилось вновь стать частью шоу «Щелкунчик». Это один из главных новогодних символов нашей страны», — сказала Валиева.

25 декабря завершился четырехлетний срок дисквалификации Валиевой за нарушение антидопинговых правил. Валиева вновь получила право участвовать в официальных соревнованиях. Подготовку к возвращению спортсменка начала 25 октября, возобновив тренировки в академии Татьяны Навки под руководством тренера Светланы Соколовской.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках. Валиева была лишена личных наград Олимпиады, а сборная России вместо золота командного турнира ОИ-2022 получила бронзовые награды.

