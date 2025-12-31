Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Атака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости политики

Захарова назвала Зеленского «монстром с кровавой слюной»

Захарова: созданный Западом монстр в виде Зеленского дышит им в затылок
Alina Smutko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский является «монстром, который капает кровавой слюной», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

«Да, страшно им. И будет еще страшнее, потому что тот монстр, которого они воспитали, он им дышит в затылок. <...> Он кровавой слюной уже на них капает», — сказала дипломат.

Захарова добавила, что Запад начал позволять себе видеть в украинском лидере не только «борца за демократию», но и различать коррупцию его правительства. По ее словам, западным странам нужно «уже просыпаться».

Накануне Захарова, комментируя атаку на резиденцию президента РФ Владимира Путина, назвала Зеленского «террористическим отщепенцем». Дипломат отметила, что украинский лидер допустил подобный удар на фоне готовности некоторых западных политиков «переступить через ошибки».

Ранее Захарова высмеяла слова Зеленского о Путине.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27540835_rnd_2",
    "video_id": "record::6197cc43-1dc3-410c-a438-e3b3ade3acc6"
}
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+