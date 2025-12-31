Президент Украины Владимир Зеленский является «монстром, который капает кровавой слюной», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

«Да, страшно им. И будет еще страшнее, потому что тот монстр, которого они воспитали, он им дышит в затылок. <...> Он кровавой слюной уже на них капает», — сказала дипломат.

Захарова добавила, что Запад начал позволять себе видеть в украинском лидере не только «борца за демократию», но и различать коррупцию его правительства. По ее словам, западным странам нужно «уже просыпаться».

Накануне Захарова, комментируя атаку на резиденцию президента РФ Владимира Путина, назвала Зеленского «террористическим отщепенцем». Дипломат отметила, что украинский лидер допустил подобный удар на фоне готовности некоторых западных политиков «переступить через ошибки».

Ранее Захарова высмеяла слова Зеленского о Путине.