Встреча глав МИД G20 пройдет под председательством США 30‑31 октября 2026 года. Об этом сообщил посол МИД РФ Марат Бердыев в своем Telegram-канале.

Россия готовится к активному участию в саммите лидеров G20 в Майами, штат Флорида, 14-15 декабря следующего года, отметил дипломат.

Как сообщала ранее российская шерпа в организации Светлана Лукаш, США рассчитывают на участие всех лидеров стран, включая президента РФ Владимира Путина.

15-16 декабря в Вашингтоне состоялась первая встреча представителей стран «группы двадцати» в рамках председательства США.

До этого, 22-23 ноября 2025 года, в Йоханнесбурге в Южно-Африканской Республике состоялся саммит стран-участниц G20. Сессии и двусторонние встречи прошли в закрытом формате, без доступа СМИ. Вопреки традициям, участники G20 приняли декларацию в самом начале первого дня: в ней они выступили за мир на Украине и в других регионах и призвали расширить Совет безопасности ООН.

Ранее Варшава обратилась к Вашингтону с просьбой пригласить ее в «большую двадцатку».