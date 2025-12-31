Президент США Дональд Трамп назвал Россию «непобедимой» при виде кадров московского парада Победы на 9 Мая. Об этом пишет газета The New York Times.

Издание отмечает, что Трамп всегда был убежден в преимуществе сильнейшей стороны при заключении сделок.

В начале мая глава Белого дома заявил, что США сделали для победы во Второй мировой войне «намного больше других стран». Кроме того, Трамп отметил, что никто не был близок американцам по храбрости, силе и военному мастерству.

По словам американского лидера, США победили как в Первой, так и Второй мировых войнах. В связи с этим Трамп провозгласил 8 мая и 11 ноября днями Победы в своей стране. Он подчеркнул, что пришло время США «снова праздновать победы».

В Кремле 9 мая отметили, что многие лидеры иностранных государств приехали в Москву на празднование 80-летия Победы, несмотря на оказываемое на них давление.

Ранее в США задались вопросом, почему американцы не участвуют в параде Победы в Москве.