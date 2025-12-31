Названо самое популярное блюдо в московском СИЗО перед Новым годом

Наиболее частым выбором на Новый год у содержащихся в следственных изоляторах Москвы стал салат «селедка под шубой». Об этом РИА Новости рассказали в компании, которая предоставляет соответствующую услугу.

«Селедка под шубой» — самый популярный у нас продукт, его готовят очень много, самый большой по количеству заказ», — пояснил собеседник агентства.

Отмечается, что чаще всего такую опцию используют родственники обвиняемых. В магазине можно приобрести готовые блюда, среди которых есть и другие салаты, пироги и даже холодец. Компания осуществляет продажу для СИЗО не только готовой еды, но также продовольственных и непродовольственных товаров.

До этого представители магазина отметили, что все блюда, заказанные для празднования Нового года, были доставлены в СИЗО 29 декабря.

Кроме того, стало известно, что россияне чаще всего на праздничный стол покупают курицу. Это следует из анализа покупательского спроса. Так, число покупок этого продукта в декабре 2025 года увеличилось на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

