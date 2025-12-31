Многотонная фура упала с моста в Бурятии

Большегрузный автомобиль упал с моста в Бурятии. Об этом сообщает Telegram-канал «Информ Полис. Новости Бурятии».

«Авария случилась в Кабанском районе. Большегруз ехал по мосту через реку Абрамиха, но водитель съехал с него», — сообщает канал.

Судя по фото, фура опрокинулась на правый бок. Отмечается, что водитель получил травмы, он доставлен в больницу.

О том, какие повреждения получил мост и автомобиль, не сообщается.

До этого в Архангельске автомобиль отбросило в пешеходов в момент ДТП. На записи видно, как после столкновения одна из машин вылетает с проезжей части и сбивает пешеходов, при этом в момент удара человек отлетает в сторону. В результате произошедшего два пешехода получили травмы.

По данным Госавтоинспекции Архангельской области, в момент аварии оба водителя находились в трезвом состоянии. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее появились кадры с места жесткого ДТП в Ивановской области, где разбились Chevrolet и Lada.