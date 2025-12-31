Размер шрифта
Леонид Якубович заговорил на испанском под гипнозом

Телеведущий Леонид Якубович в детстве заговорил на испанском во время гипноза
Виталий Белоусов/РИА Новости

Телеведущий Леонид Якубович в беседе с kp.ru рассказал о странном случае из детства, после чего он узнал о своих «испанских корнях».

«Когда мне было лет 12, мы с отцом были в гостях у известного профессора, гипнолога. Он совершенно случайно и без моего согласия ввел меня в гипноз. <...> Профессор, оказывается, во время сеанса записал на катушечный магнитофон, что я ему говорил. А говорил я, знающий только пару слов на английском в пределах школьной программы, на чистом испанском языке. До сих пор я ни одного слова не знаю на испанском…» — рассказал шоумен.

По словам Якубовича, на том же сеансе он нарисовал картину о взятии средневековой крепости. После этого друг ведущего «Поля чудес» не исключил, что тот может иметь испанские корни. Сам Якубович отметил, что в прошлой жизни мог быть испанцем.

«Спустя много-много лет мой друг Андрей Константинович Деллос передал мне портрет, который он совершенно случайно обнаружил в каком-то польском издании. На этом портрете изображен человек, очень похожий на меня, какой-то там испанский герцог, посол в Ватикане. Когда я увидел этот портрет, я обалдел. Просто поразительное фотографическое сходство», — признался телеведущий.

Ранее дочь Юдашкина призналась, что ее дети «стесняются» говорить на русском.

