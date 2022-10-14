ЦБ прорабатывает вопрос переводов по номеру телефона в Армению и Казахстан

«Известия»: ЦБ работает над трансграничными переводами в Армению и Казахстан через СБП

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Мария Девахина/РИА «Новости»

В системе быстрых платежей (СБП) Центробанка могут появиться два трансграничных направления для переводов россиян по номеру телефона. Это Армения и Казахстан, пишут «Известия» со ссылкой на источники платежного рынка.

«Российские банки тестируют взаимодействие с НСПК (клиринговый центр национального сервиса). Она же оттачивает работу с зарубежными системами. С Арменией и Казахстаном ведутся переговоры», — уточнил один из источников.

По словам другого собеседника газеты, первой зарубежной страной, куда можно будет отправлять переводы по номеру телефона, может стать Белоруссия. Тестовые платежи могут начаться в Белоруссии в конце 2022 года.

По данным ЦБ, системой быстрых платежей пользуется каждый третий россиянин.

Как ранее сообщала «Газета.Ru» со ссылкой на данные ЦБ, количество операций в системе быстрых платежей в первом квартале 2022 года составило 436 млн, превзойдя показатель прошлого года. Объем транзакций вырос в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Показатель увеличился до 2,4 трлн рублей.

Количество операций в СБП с момента запуска сервиса в январе 2019 года превысило 8 трлн рублей. Со старта работы СБП ей воспользовались более 50 млн человек. Люди совершили 1,4 млрд операций.

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