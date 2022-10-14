Во Франции заявили, что не видят смысла в создании газового хаба для Европы в Турции

Франция считает бессмысленным создание новых инфраструктур вроде газового хаба в Турции для обеспечения Европы российским газом. Об этом пишет AFP со ссылкой на Елисейский дворец.

«Для нас нет смысла создавать новые инфраструктуры, которые позволят импортировать больше российского газа», — агентство привело слова президента Франции Эммануэля Макрона. Он объяснил это тем, что Европа стремится избавиться от зависимости от российского газа.

Российский президент Владимир Путин, выступая на форуме «Российская энергетическая неделя», заявил о возможности создания в Турции крупнейшего в Европе газового хаба. В него, по словам российского лидера, можно перенаправить утраченный объем транзита через «Северный поток».

Вопрос обсуждался 13 октября на встрече президентов РФ и Турции в Астане на полях саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

Ранее глава «Газпрома» сообщил, что «Северные потоки» заполнены водой на сотни километров. Алексей Миллер уточнил: чтобы восстановить целостность трубы, ее нужно поднять на поверхность, однако это осложняется морской водой, которой труба заполнена на сотни километров.

Также он заявлял, что восстановление газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» может занять не один год. Он отметил, что работы по их восстановлению смогут начаться только после решения санкционных, экономических и юридических вопросов.