Базовая инфляция в США выросла до 6,6% в сентябре и достигла максимума с 1982 года

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Уровень базовой инфляции в США по итогам сентября 2022 года ускорился до 6,6%, достигнув максимума за последние 40 лет. Этот тип инфляции не учитывает изменение цен на продукты питания и энергоносители, сообщается на сайте американского Министерства труда.

В последний раз столь высокие значения по базовой инфляции аналитики фиксировали в стране в августе 1982 года. За сентябрь базовый индекс потребительских цен в США вырос на 0,6%, повторив средние темпы роста по итогам последнего месяца лета.

В то же время уровень среднегодовой инфляции к концу сентября, напротив, замедлился до 8,2%. В предыдущие месяцы этот показатель составлял 8,3% и 8,5% соответственно. За сентябрь цены выросли на 0,4% после увеличения в августе на 0,1%, указали аналитики Минтруда США.

Наибольший рост по итогам первого месяца осени продемонстрировали цены на медицинские услуги (+1%), продукты питания (+0,8%) и объекты недвижимости (+0,7%). В то же время стоимость бензина в стране за это время снизилась на 4,9%.

Однако в годовом выражении резко выросли цены на энергоносители (+19,8%) и продукты питания (+11,2%). Это связано с усилением энергетического кризиса в мире, говорится в материале.

11 октября аналитики S&P Global Market Intelligence ухудшили прогноз для экономики США на 2023 год. Согласно их ожиданиям, страна столкнется с рецессией уже в четвертом квартале 2022-го. По итогам 2023 года ВВП Штатов может сократиться на 0,5%.

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