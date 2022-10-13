Венгерский министр указал на «единственный» путь РФ для снятия санкций

Глава МИД Венгрии Сийярто: санкции с РФ будут сняты после достижения мира на Украине

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Marton Dunai/Reuters

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, выступая на форуме «Российская энергетическая неделя», что санкции с РФ будут сняты только после установления мира на Украине, передает ТАСС.

«Мир [на Украине] — это единственное решение этого вопроса. Будет мир — не будет санкций», — подчеркнул он.

Министр также сказал, что санкции являются «очень болезненными» для венгров и других жителей Европы, даже в большей степени, чем для россиян. Именно поэтому Венгрия выступает против дополнительных санкций и ограничений на российские энергоресурсы, указал Сийярто.

Ранее Сийярто заявил, что Венгрия добилась, чтобы санкции против РФ не коснулись атомной энергетики и строительства новых энергоблоков на АЭС в городе Пакш, где идет подготовка к сооружению двух новых энергоблоков по проектам, разработанным «Росатомом».

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