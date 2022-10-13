Кабмин выделит еще 29 млрд рублей на выплаты семьям с детьми от трех до семи лет

Российское правительство выделит регионам дополнительно 29 млрд рублей на выплаты семьям с детьми от трех до семи лет. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление премьер-министра России Михаила Мишустина на заседании кабмина.

Премьер пояснил, что ежемесячные выплаты назначаются на детей от трех до семи лет, которые воспитываются в семьях с низкими доходами, а также многодетным семьям.

«Сегодня дополнительно выделим регионам 29 млрд рублей на такую помощь», — сказал он.

Чиновник подытожил, что с учетом этих средств всего из федерального бюджета в нынешнем году поступит около 300 млрд рублей.

Кроме этого Мишустин рассказал, что на ежемесячные пособия на третьего ребенка и последующих направили почти 74 млрд рублей. Эту сумму планируют увеличить еще на 6 млрд рублей на текущий год.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что многодетные семьи ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей получат все те же льготы, что получают другие российские граждане.