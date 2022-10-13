Кабмин выделит еще 29 млрд рублей на выплаты семьям с детьми от трех до семи лет

Правительство России выделит регионам 29 млрд рублей на детские выплаты

close
100%
Depositphotos

Российское правительство выделит регионам дополнительно 29 млрд рублей на выплаты семьям с детьми от трех до семи лет. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление премьер-министра России Михаила Мишустина на заседании кабмина.

Премьер пояснил, что ежемесячные выплаты назначаются на детей от трех до семи лет, которые воспитываются в семьях с низкими доходами, а также многодетным семьям.

«Сегодня дополнительно выделим регионам 29 млрд рублей на такую помощь», — сказал он.

Чиновник подытожил, что с учетом этих средств всего из федерального бюджета в нынешнем году поступит около 300 млрд рублей.

Кроме этого Мишустин рассказал, что на ежемесячные пособия на третьего ребенка и последующих направили почти 74 млрд рублей. Эту сумму планируют увеличить еще на 6 млрд рублей на текущий год.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что многодетные семьи ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей получат все те же льготы, что получают другие российские граждане.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть