Россия почти в два раза увеличила поставки стали в Турцию в августе

В августе 2022 года Россия на 93% увеличила поставки в Турцию горячекатаного стального проката, который используется в стройке и машиностроении. Было экспортировано 176 тыс. тонн. Об этом пишет РБК.

«Резкий рост экспорта именно в Турцию объясняется невысоким спросом на внутреннем рынке и запретом экспорта в страны Евросоюза из-за установленных санкций против России», — следует из публикации.

В октябре Евросоюз согласовал новые санкции против России. В «восьмой пакет» ограничений вошел и запрет на импорт российской готовой продукции и полуфабрикатов из стали. Ранее введение такого запрета прогнозировало издание Poitico. Как говорилось в его сентябрьской публикации, Евросоюз намерен запретить импорт стальной продукции из России, номенклатура товаров пока не называется. В статье уточнялось, что «запрет исключит импорт товаров, которые, как считается, приносят значительный доход в России».

Согласно «восьмому пакету» санкций ЕС, будет запрещен и экспорт в Россию угля, электронных компонентов, которые используются в вооружении, технических изделий для авиационного сектора и сигарет. Также ЕС запретил россиянам владеть криптокошельками на своей территории.