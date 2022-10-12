Зеленский запросил $2 млрд на восстановление энергетической инфраструктуры Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления на конференции Всемирного банка и Международного валютного фонда запросил у международных партнеров кредиты на восстановление энергетической инфраструктуры страны, а также закупки газа и угля перед предстоящей зимой. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы нуждаемся в целевых кредитах 2 миллиарда долларов на восстановление электрической энергетической инфраструктуры после разрушения и для расширения экспорта в Европу», — указал Зеленский.

По его словам, Украине также необходимы кредитные лимиты на покупку газа и угля перед предстоящим отопительным сезоном.

«Объем помощи на этот год должен быть не менее 5 миллиардов долларов», — резюмировал он.

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что российские военные продолжают наносить «массированные удары» по объектам Украины.

По оценке министра энергетики Украины Германа Галущенко, в результате российских ударов было повреждено около 30% энергетической инфраструктуры страны. При этом он сказал, что энергосистема Украины все еще «в стабильном состоянии».