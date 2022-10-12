RBC Capital Markets: нефтяные цены могут опуститься ниже $65 за баррель к середине 2023 года

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Биржевые цены на нефть могут опуститься ниже $65 за баррель к середине 2023 года. Такое развитие событий предполагает один из сценариев, подготовленных аналитиками инвестиционного банка RBC Capital Markets, сообщает Reuters.

Цены на нефть могут опуститься до такого уровня при самом пессимистичном сценарии. Другие два предполагают более высокую стоимость на сырье.

Оптимистичный для поставщиков нефти предусматривает повышение цен на нефть до $115-120 за баррель. Это произойдет в том случае, если инвесторы будут склонны к риску, а проблемы мировой экономики окажутся преувеличены, прогнозируют в RBC.

Однако при слабых макроэкономических показателях и позитивных фундаментальных для рынка факторах стоимость сырья будет на уровне $90-95 за баррель. Но в случае замедления темпов роста мировой экономики вкупе с негативными ожиданиями международных аналитиков цены на нефть могут опуститься на треть и даже более к лету 2023 года, пришли к выводу эксперты инвестиционного банка.

12 октября вице-премьер России Александр Новак заявил о начале подготовки к вводу нефтяного и газового эмбарго Евросоюза. Москва стала переориентировать сырьевые поставки в азиатские страны. Это позволит России остаться одним из основных энергетических партнеров в мире.

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