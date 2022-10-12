Профицит федерального бюджета России составил 54,7 млрд рублей к концу сентября

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

С января по сентябрь 2022 года профицит федерального бюджета составил 54,7 млрд рублей. Об этом свидетельствуют статистические данные Министерства финансов России.

«За январь-сентябрь 2022 года объем поступивших доходов — 19 739 645,7 млн рублей или 78,9% к общему объему доходов федерального бюджета. исполнение расходов — 19 684 956,4 млн рублей или 83,1% к общему объему расходов федерального бюджета», — говорится в пресс-релизе ведомства.

При этом на долю нефтегазовых доходов пришлось 8,5 трлн руб., не нефтегазовых — 11,2 трлн руб. Поступления от налогов составили 8,26 трлн руб. Среди ведомств лидером по объемам поступлений в федеральный бюджет стала Федеральная налоговая служба (ФНС, 13,77 трлн руб.). Следом за ФНС по этому показателю расположилась Федеральная таможенная служба (ФТС, 4,8 трлн руб.). Остальные ведомства принесли в казну 1,17 трлн руб.

6 октября РБК со ссылкой на заявление Министерства финансов сообщил, что ужесточения государственного регулирования табачной отрасли принесут в федеральный бюджет дополнительные 100 млрд рублей. Этому будет способствовать «повышение собираемости и улучшение администрирования акцизов на табачную продукцию».

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