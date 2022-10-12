Минфин США пообещал не вводить вторичные санкции за превышение «потолка» цен на нефть из РФ

Соединенные Штаты не планируют вводить вторичные санкции за покупку российской нефти выше лимита, который будет установлен, добиваясь реализации этой меры экономическими стимулами. Об этом заявил первый заместитель министра финансов США Адевале Адейемо, слова которого приводит ТАСС.

«Нет, мы не планируем вводить вторичные санкции, потому что не считаем, что в них есть необходимость, — сказал замминистра на энергетической конференции в Колумбийском университете.

По его словам, США работают над «созданием экономических стимулов», которые позволят продолжить поставки топлива на рынок, снизив цены для покупателей и уменьшая доходы России.

Ранее вице-премьер России Александр Новак пояснил, что Россия не будет осуществлять поставки нефти в страны, которые введут ограничения на стоимость российского топлива, так как это нецелесообразно. По его словам, РФ выступает против подобных нерыночных инструментов, так как они наносят сильный вред рынку энергетики, ведут к дефициту и росту цен.