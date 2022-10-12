Новак объяснил ЧП на нефтепроводе «Дружба» технологической неисправностью

Новак заявил, что технологическая неисправность на нефтепроводе «Дружба» устранена

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Jedrzej Wojnar/Agencja Wyborcza.pl via Reuters

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что на польском участке нефтепровода «Дружба» произошла технологическая неисправность, которая была, вроде бы, устранена. Соответствующее заявление он сделал в кулуарах форума «Российская энергетическая неделя», передает ТАСС.

«Я так понимаю, что там была какая-то технологическая неисправность, но она, вроде бы, уже восстановлена», — сказал Новак.

При этом он отказался комментировать, могла ли на данном участке «Дружбы» случиться диверсия.

«Надо, чтобы специалисты посмотрели, обследовали этот случай и дали свое заключение», — указал вице-премьер.

Ранее сообщалось, что на одной из двух ниток нефтепровода «Дружба» в Польше, основном маршруте поставок нефти в Германию, обнаружили утечку.

Позже представитель министерства энергетической инфраструктуры Польши Матеуш Бергер заявил, что утечка на нефтепроводе могла быть вызвана случайным повреждением.

«Дружба» является крупнейшей в мире системой магистральных нефтепроводов, ее длина составляет 4 тыс. км.

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