Bloomberg: талибы* захотели усилить связи с Россией ради поставок дешевой еды и топлива

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РИА «Новости»

Правительство Афганистана, которое с августа 2021 года управляется движением «Талибан» (организация запрещена в России), собирается усилить торговые связи с Россией ради еды и топлива. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на заявления министра промышленности и торговли страны Нуриддина Азизи.

«Мы работаем над поддержанием долгосрочных и устойчивых торговых связей с Россией», — отметил Азизи.

По его словам, для Афганистана в условиях сложностей с финансами было бы хорошо получить возможность приобретать зерно и топливо со скидкой. При этом, если бы российская сторона не смогла бы предоставить скидки, то власти Афганистана обратились бы к ближайшим соседям, у которых есть еда и энергоресурсы.

Он добавил, что у Кабула появились договоренности с Москвой на поставку нескольких миллионов тонн разного вида топлива и 2 млн тонн пшеницы. При этом дешевые поставки помогают сократить бюджетные расходы на 20%.

В середине августа в пресс-службе МИД Китайской Народной Республики рассказали в годовщину смены власти в Кабуле, что Афганистан все еще находится на критическом этапе перехода от хаоса к управлению, и Пекин готов укреплять сотрудничество с Кабулом в торговле, экономике и энергетике.

*   организация запрещена в России
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