ЦБ спрогнозировал замедление снижения инфляции в России к целевым 4%

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Артем Сизов/«Газета.Ru»

В обычных условиях процесс возвращения инфляции в России к целевым 4% занял бы 1-1,5 года. Однако с учетом действия международных санкций это произойдет медленнее, приводит слова заместителя председателя валютного регулятора Алексея Заботкина ТАСС.

Это связано с тем, что трансформация требует значительной подстройки цен по широкому кругу товаров и услуг, уточнил он.

«Такая подстройка необходима, чтобы сбалансировать спрос и предложение по отдельным товарам или рынкам услуг», — заявил Заботкин.

По его словам, уровень среднегодовой инфляции в России в обозримом будущем будет двигаться в сторону стабилизации. Однако это будет происходить не быстро.

«Мы будем двигаться к стабилизации инфляции на цели плавно, чтобы не помешать экономике адаптироваться к этим изменениям, и с тем, чтобы снижение выпуска от его потенциального уровня, который сейчас тоже заметно меняется, чтобы отклонения от него было по возможности меньше», — заключил Заботкин.

28 сентября зампред Центробанка Алексей Заботкин заявил, что темпы роста цен в России остаются на низком уровне. В то же время Влияние временных факторов, приводящих к усилению инфляции, постепенно ослабевают. Темпы роста цен замедлятся до целевых 4% по итогам 2024 года.

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