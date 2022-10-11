Рогов заявил, что ЗАЭС для обеспечения своих нужд подключена к российской энергосистеме

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Запорожскую атомную электростанцию для обеспечения собственных нужд подключили к российской энергосистеме. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что перетока из Украины нет.

Рогов подчеркнул, что дизель-генераторы на станции выключены, объемы топлива для них пополнены.

Ранее Владимир Рогов заявил о высокой вероятности штурма Запорожской АЭС украинскими спецназовцами и десантом. По его мнению, остаются «большие риски по поводу штурма», так как во второй половине сентября Вооруженные силы Украины (ВСУ) проводили учения как минимум три раза.

До этого Рогов заявлял, что ВСУ повредили последнюю линию электропередачи, которая соединяет Запорожскую АЭС с энергосистемой Украины.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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