ЦБ собирается улучшить прогноз по ВВП России на 2022 год

Прогноз по ВВП России в 2022 году может быть скорректирован в сторону улучшения. Об этом на форуме Cbonds «Корпоративное кредитование в России — 2022» заявил директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов, передает ТАСС.

«С высокой долей вероятности можно сказать, что прогноз по ВВП на этот год будет пересмотрен в сторону повышения», — отметил Тремасов

По его словам, июльский прогноз от Банка России предполагал снижение темпов развития российской экономики от 4% до 6%. При этом в последнее время снижение темпов активности бизнеса идет по более пологой линии. Поэтому в новом прогнозе все эти изменения будут учтены.

Он добавил, что прогноз инфляции по итогам года на уровне 11-13%, который был сделан еще в сентябре, остается актуальным. А обновленный прогноз по ВВП будет представлен 28 октября после заседания совета директоров по ключевой ставке.

5 октября глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников назвал излишне консервативными прогнозы Всемирного банка (ВБ) по снижению ВВП России в 2022-2023 годам. Он указал, что эти прогнозы не в полной мере учитывают приоритетные меры экономической политики, которые реализует правительство.

До этого Всемирный банк опубликовал прогноз экономики России, Украины и ЕС на три года, в котором обозначил снижение ВВП на 4,5% в 2022 году и на 3,6% в 2023 году.