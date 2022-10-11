Глава МЭА Бирол предсказал проблемы с запасами газа в Европе к концу 2023 года

Евросоюз (ЕС) сможет пережить грядущую зиму без серьезных проблем, однако сложности с запасами газа могут возникнуть к концу 2023 года. Об этом La Repubblica заявил глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол.

«По нашим оценкам, к февралю 2023 года наполненность хранилищ снизится с 90% до 25-20%. Поэтому вопрос заключается в том, как будет действовать Европа в 2023 году, чтобы снова заполнить их на 80-90%, чтобы встретить зиму 2023-2024 годов», — отметил Бирол.

По его словам, зима 2022-2023 года для Европы пройдет без особых сложностей, так как газ из России по-прежнему идет, а Китай купил меньший объем топлива из-за спада в экономике.

Он добавил, что при согласовании предельной цены на электроэнергию не стоит забывать и о динамике цен. Речь идет о том, что с одной стороны они должны быть низкими для защиты потребителей. С другой стороны цены не могут быть слишком низкими, так как Европа может потерять статут конкурентоспособного покупателя СПГ на международном рынке. Поэтому поиск баланса в этом вопросе ставит ЕС в тупик.

Ранее во вторник глава ведущей фракции Европарламента Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер назвал ошибку ЕС в выстраивании газовой политики. Вебер заявил, что из-за разобщенной политики Евросоюза по газу цены на энергоносители не снижаются. Чтобы решить проблему роста цен, по его словам, необходимо сформировать торговое сообщество.