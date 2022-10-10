Украина с 11 октября прекратит экспорт электроэнергии в ЕС

close
100%
РИА «Новости»

Украина из-за обстрелов с 11 октября прекратит поставки электроэнергии в Евросоюз. Об этом сообщает Минэнерго Украины в социальных сетях.

«Сегодняшний ракетный удар, который поразил тепловую генерацию и электрические подстанции, вынудил Украину приостановить экспорт электроэнергии с 11 октября 2022 года для стабилизации собственной энергетической системы», — заявили в ведомстве.

В министерстве напомнили, что украинская сторона экспортировала электроэнергию в Евросоюз и «отдельными линиями в Молдову и Польшу».

Утром 10 октября украинские СМИ начали сообщать о взрывах в Киеве и Киевской области. Под ракетными ударами также оказались Харьков, Днепропетровск, Одесса, Львов и Львовская область, Тернополь, Ивано-Франковск, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области.

Позднее в министерстве обороны России заявили о достижении цели массированного удара по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины.

В ООН, НАТО, ЕС и ряде европейских государств осудили ракетные удары. Министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт пообещала Киеву скорую отправку первой из четырех современных систем ПВО средней дальности IRIS-T. Франция выразила готовность расширить военную поддержку Украины, а в Индии призвали «к немедленному прекращению боевых действий».

Все новости на тему:
Операция на Украине
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть