Украина с 11 октября прекратит экспорт электроэнергии в ЕС

Украина из-за обстрелов с 11 октября прекратит поставки электроэнергии в Евросоюз. Об этом сообщает Минэнерго Украины в социальных сетях.

«Сегодняшний ракетный удар, который поразил тепловую генерацию и электрические подстанции, вынудил Украину приостановить экспорт электроэнергии с 11 октября 2022 года для стабилизации собственной энергетической системы», — заявили в ведомстве.

В министерстве напомнили, что украинская сторона экспортировала электроэнергию в Евросоюз и «отдельными линиями в Молдову и Польшу».

Утром 10 октября украинские СМИ начали сообщать о взрывах в Киеве и Киевской области. Под ракетными ударами также оказались Харьков, Днепропетровск, Одесса, Львов и Львовская область, Тернополь, Ивано-Франковск, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области.

Позднее в министерстве обороны России заявили о достижении цели массированного удара по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины.

В ООН, НАТО, ЕС и ряде европейских государств осудили ракетные удары. Министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт пообещала Киеву скорую отправку первой из четырех современных систем ПВО средней дальности IRIS-T. Франция выразила готовность расширить военную поддержку Украины, а в Индии призвали «к немедленному прекращению боевых действий».