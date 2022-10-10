Bloomberg: ЕС изучает возможность выделения Украине около €18 млрд финансовой помощи

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Gleb Garanich/Reuters

Европейский союз (ЕС) ведет переговоры о предоставлении Украине около €18 млрд финансовой помощи в 2023 году. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники

По данным агентства, Европейская комиссия (ЕК) готовит новое предложение финансирования Украины, о котором может быть официально объявлено 18 октября. Отмечается, что дата может измениться.

Как сообщают источники Bloomberg, ЕК работает над предоставлением Киеву не менее половины от €3-3,5 млрд, необходимых Украине в месяц.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, в рамках которого пообещал оказать помощь в восстановлении разрушенной инфраструктуры Украины.

4 октября президент США Джо Байден объявил о предоставлении Киеву нового пакета военной помощи в размере $625 млн.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также заявлял, что альянс намерен поддерживать Украину «столько, сколько потребуется».

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