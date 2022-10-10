Путин поручил продумать возможность газификации Камчатки за счет проекта «Сахалин-2»

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Гавриил Григоров/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин поручил проработать возможность поставлять в Камчатский край сжиженный природный газ за счет проекта «Сахалин-2». Документ, в котором содержится соответствующий пункт, опубликован на сайте Кремля.

Согласно документу, российскому правительству поручается совместно с органами исполнительной власти Камчатского края, компаниями «Газпром» и НОВАТЭК обеспечить выполнение плана по газификации региона до 2025 года, «предусмотрев в том числе возможность осуществления для нужд Камчатского края поставок сжиженного природного газа, добываемого в рамках проекта «Сахалин-2».

Отмечается, что доклад по данному вопросу должен быть опубликован до 1 февраля 2023 года и затем предоставляться ежегодно.

Ранее сообщалось, что глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон на совещании у российского президента Владимира Путина заявил, что компания готова строить инфраструктуру под газификацию Камчатки, но для поставки туда газа просит дополнительную ресурсную базу с соответствующими условиями при лицензировании.

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