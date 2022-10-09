Песков рассказал о негативных последствиях отказа от энергоресурсов из РФ для Евросоюза

Европа будет ощущать негативные последствия отказа от энергоресурсов из Российской Федерации в течение ближайших 10-20 лет.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Европейцы твердили, как мантру, что нужно избавляться от зависимости от России по энергоресурсам, по нефти и по газу. Они твердили это, как мантру», — цититует Пескова Общественная служба новостей.

По его словам, в результате происходит процесс, в результате которого «загибается производство и происходит наступление деиндустриализации».