Поставки товаров из Ирана в Россию выросли на 70% за полгода

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Reuters

Объем поставок товаров из Ирана в Россию, который произошел в период с марта по август, вырос на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом заявил председатель экономической комиссии Меджлиса (однопалатного парламента исламской республики) Мохаммад Реза Пурэбрахими, передает агентство Tansim.

«Увеличение экспорта иранских товаров в Россию на 70% за последние полгода указывает на начало нового этапа в плане расширения экономического сотрудничества между двумя государствами», — отметил Пурэбрахими.

По его словам, события в мире, которые произошли в последние несколько месяцев, а также осложнение отношений между Россией и Западом создают новые возможности для сотрудничества РФ и Ирана.

Он добавил, что двусторонние экономические отношения между странами будут улучшаться, в том числе из-за кооперации Центробанков двух стран, а также ряда соглашений по товарообороту.

9 октября вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия и Иран продолжают прорабатывать вопросы, которые касаются своповых поставок нефти и газа.

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