В Госдуме назвали расширение использования газа возможностью для высвобождения нефти на экспорт

Расширение использования газа в России поможет высвободить нефть и нефтепродукты на экспорт. Об этом заявил глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный в ходе проведения выездного «круглого стола» комитета, передает ТАСС.

«По сути мы высвободим для экспорта нефть и нефтепродукты, используя газ», — отметил Завальный.

По его словам, Россия сейчас потребляет 76 млн тонн моторного топлива. При этом замещается 1 млн тонн. По программе замещения СПГ может принимать более амбициозные планы. Если замещать 10-15 млн тонн, то это более 20 млрд кубометров газа. Социальная газификация составляет еще 30 млрд кубометров, а направление «Сила Сибири - 2» включает в себя еще 50 млрд кубометров газа. В итоге это 100 млрд кубометров потери экспорта газа из-за снижения поставок в Европу. Поэтому можно восстановить потребление и заместить моторное топливо за счет отправки нефтепродуктов на внешние рынки.

6 октября президент России Владимир Путин заявил, что международные санкции привели к тому, что страны вынуждены переплачивать за различные товары и сырьевые продукты, включая нефть и газ. В то же время переориентирование российских экспортеров на азиатские рынки займет продолжительный период. Для этого потребуется налаживание логистических и кооперационных цепочек.