Россиянам рассказали о возможности увеличить пенсию, не работая

Доцент департамента публичного права факультета права НИУ ВШЭ Фатима Дзгоева в разговоре с агентством «Прайм» заявила, что размер пенсии зависит от накопленных баллов, однако их можно получить даже не работая.

В частности, по ее словам, пенсионные баллы можно получить по уходу за ребенком. Полтора года за первого ребенка добавляют 2,7 балла, за второго – 5,4, а за третьего уже 8,1.

1,8 балла, по словам Дзагоевой, можно получить за службу в армии или при уходе за инвалидом или престарелым.

Доцент уточнила, что баллы будут засчитаны в страховой стаж при условии, что перед этими периодами была оплачиваемая работа. Кроме того, пенсионные баллы можно приобрести – для этого, как уточнила эксперт, нужно внести в ПФР добровольные страховые взносы.

Ранее доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский рассказал, что одной из наиболее распространенных причин недоплаты пенсии является ошибка или неточность в оформлении пенсионных документов.