Нидерланды обладают месторождением, способным заместить газ из России

В Нидерландах есть месторождение газа с запасами на $1 трлн, которых хватит на замену поставок из России. Об этом сообщает Bloomberg.

Под Нидерландами лежат крупнейшие в Европе запасы природного газа общей стоимостью примерно $1 трлн. Речь идет о Гронингенском месторождении газа, объемов которого достаточно, чтобы уже этой зимой заменить большую часть топлива, которое поступало в Европу из России через Германию, отметили в публикации.

По данным агентства, с 1963 года месторождение было основным источником газа для Европы. Сейчас там находится около 450 млрд кубометров газа. Согласно подсчетам компании Shell, сейчас можно добывать из этого месторождения 50 млрд кубометров газа в год, что сопоставимо с поставками России через в Германию в прошлом году в размере 46 млрд кубометров.

В Bloomberg указали, что данное месторождение продолжают консервировать из-за землетрясений, которые были вызваны бурением. От них пострадало около трети домов местных жителей, которые выступают резко против продолжения бурения. Однако дефицит газа в Европе может вынудить Нидерланды пойти на радикальный шаг. Кроме того, за пересмотр позиции по месторождению выступают и в Евросоюзе.

В начале октября газета Financial Times писала, что в Британии решили ускорить разработку газовых месторождений в Северном море ради улучшения энергобезопасности страны.