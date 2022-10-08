В ФАО заявили о снижении цен на продовольствие в мире шесть месяцев подряд

Мировые цены на продовольствие в мире снижаются уже полгода подряд после достижения рекордно высокого уровня в марте. Об этом сообщается в докладе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

Индекс продовольственных цен ФАО, который отражает помесячные изменения международных цен на основные виды продовольствия, в сентябре был на уровне 136,3 пункта, что на 1,1% ниже показателей августа, однако на 5,5% выше показателей сентября прошлого года.

В публикации указали, что индекс цен на растительное масло снизился на 6,6% за месяц, что стало минимальным показателем с февраля 2021 года. Это произошло из-за того, что выросли экспортные поставки соевого масла из Аргентины, а также поставки подсолнечного масла из Черноморского региона.

В докладе указали, что индекс цен на молочную продукцию понизился на 0,6% за месяц, на мясо — 0,5 %, на сахар — на 0,7%.

30 сентября Международный валютный фонд (МВФ) спрогнозировал дальнейшее ухудшение ситуации с глобальной продовольственной безопасностью, несмотря на некоторую стабилизацию цен на продукты питания.